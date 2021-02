CorSport: l’ultima spiaggia per Gattuso non sarà la Juventus, Adl vuole evitare scelte affrettate

Il fitto calendario e gli infortuni spingono il presidente ad accantonare le scelte di pancia. In ogni caso, Benitez resta il primo successore del tecnico

Aurelio De Laurentiis medita, scrive il Corriere dello Sport.

“Questo è il momento delle scelte, dunque il suo, che meritano attenzione e inducono alla cautela”.

In campionato, il Napoli è ancora in corsa, e c’è all’orizzonte anche la sfida di Europa League. Il momento richiede una riflessione ponderata. Il fitto calendario ha convinto il presidente a lasciare da parte scelte affrettate, ovvero l’esonero di Gattuso in corsa.

“L’ultima spiaggia, in realtà, è stata spostata un pochino più in là, e adesso non si sa neanche se possa trovarsi, nella peggiore delle ipotesi, immediatamente dopo la cosiddetta madre di tutte le partite“.

Il Napoli deve fare i conti con le partite ogni tre giorni e con gli infortuni. Tutto questo, scrive il quotidiano sportivo,

“spinge alla moderazione, quasi alla comprensione, evitando ragionamenti di pancia, ispirati dalla delusione del campo. Gattuso è chiaramente padrone del proprio destino, dovrà provare ad orientarlo attraverso decisioni che testimonino la sua capacità di domare la crisi”.

In ogni caso, Benitez resta il primo successore del tecnico.

“E Rafa Benitez, che è stato – e rimane – il primo, probabilmente unico autentico possibile successore, è un’idea che non va considerata abbandonata, semmai adagiata alla periferia dei pensieri ma pronta per essere eventualmente accarezzata”.