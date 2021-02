CorSport: caso tamponi, la Lazio rischia il 3-0 a tavolino con Torino e Juve e la penalizzazione

La Procura Figc ieri ha deferito il presidente della Lazio, Lotito, e i medici sociali Pulcini e Rodia per il caso tamponi. Ora le conseguenze, per il club biancoceleste rischiano di essere pesantissime, scrive il Corriere dello Sport.

“Per Lotito ci potrebbe essere il rischio (in dipendenza dalla lunghezza o meno di un’eventuale inibizione) della decadenza dalla carica di consigliere federale rappresentante della Lega. Per Inzaghi e per la Lazio, se non riusciranno a a cavarsela con un’ammenda, c’è l’ipotesi concreta di pagare in punti le violazioni procedurali contestate dalla Procura. Chiné potrebbe chiedere le sconfitte per 3-0 a tavolino nelle partite con Torino e Juve e una penalizzazione (da quantificare) in classifica. Significherebbe, come minimo, estrometterla dalla corsa Champions e compromettere la stagione in chiave futura”.