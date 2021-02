CorSport: Atalanta-Napoli, in dubbio Politano. Gattuso è pronto con la carta Elmas 

L’ex Inter avverte ancora fastidio alle costole. Oggi sosterrà un provino per capire se potrà giocare titolare o se dovrà lasciare spazio al macedone

Gattuso non ha ancora deciso chi schierare nel tridente del Napoli con Osimhen e Insigne. Politano, infatti, reduce da un problema al costato, non sta ancora al meglio. Il Corriere dello Sport scrive:

“Politano sta meglio, molto meglio, però il fastidio provocato dal problema alle costole accusato nei giorni scorsi non è sparito del tutto, e così oggi, prima della partita, sosterrà un provino per capire se potrà giocare dal primo minuto. Se l’esito sarà negativo, nel tridente con Insigne e Osimhen ci sarà Elmas, per altro provato già ieri nella rifinitura proprio perché Matteo si è limitato a un personalizzato”.