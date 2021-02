Corsport: “alcune scelte di Gattuso sembrano sfidare la ragionevolezza”

Continua il periodo negativo del Napoli, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, che si è lasciata sfuggire la finale di Coppa Italia, mentre continua a perdere punti in campionato

Quella di ieri sera contro l’Atalanta, “non è una sconfitta, ma una resa”

Non è una sconfitta, ma una resa. Nella quale è ormai perfino difficile ravvisare una ragione tattica che spieghi il tracollo, anche se alcune scelte di Gattuso sembrano sfidare la ragionevolezza. Come quella di preferire un modesto Hysaj a Mario Rui sulla fascia sinistra. O quella di sostituire Zielinski, l’unico in grado di inventare qualche verticalizzazione, con Lobotka. Il polacco era stato ammonito. Ma la prudenza, che pure suggerirebbe di toglierlo dalla mischia, non può valere in una circostanza simile.