Corsera: difendere Gattuso diventa difficile. Il rischio esonero c’è

La volontà di De Laurentiis sarebbe quella di arrivare in fondo alla stagione senza scossoni. Ma il crollo, quasi verticale, potrebbe indurre il presidente a cambiare rotta.

Il Napoli perde contro l’Atalanta la qualificazione alla finale di Coppa Italia con una prestazione quasi inqualificabile

La squadra scende in campo disorientata, come scrive il Corriere della Sera, con poca convinzione nonostante lo 0-0 dell’andata che li aveva resi favoriti

Il Napoli è pallido e confuso. La difesa, in piena emergenza, viene tagliata a fette. Il centrocampo non protegge e non rilancia.