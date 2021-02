Corrmezz: Osimhen non è ancora al massimo, giocherà con un tutore

Il nigeriano sta lavorando per ritrovare la brillantezza. Ha bisogno ancora di allenamenti e partite per migliorare il suo stato di forma

Dopo tre mesi dalla sua ultima partita da titolare, Victor Osimhen torna al centro dell’attacco del Napoli stasera, contro l’Atalanta. Nonostante non stia ancora benissimo, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Victor non è al massimo della condizione, sta lavorando ancora per ritrovare la brillantezza, giocherà con l’ausilio di un tutore precauzionale alla spalla destra e soprattutto ha bisogno ancora di allenamenti e partite per migliorare lo stato di forma”.