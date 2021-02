Cormez: Mertens tornerà titolare con il Sassuolo

Il belga deve mettere benzina nelle gambe. Probabile che giochi uno spezzone sia stasera che domenica contro il Benevento per crescere di condizione

Dries Mertens non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Ieri Gattuso lo ha chiarito in conferenza stampa. Il belga, rientrato a Napoli da due giorni, non ha minuti nelle gambe. Il tecnico ha parlato di massimo 15-20 minuti di autonomia. Oggi sarà in panchina. Sarà utilizzato per uno spezzone di gara così come accadrà domenica contro il Benevento. Poi, scrive il Corriere del Mezzogiorno, sarà pronto per una maglia da titolare contro il Sassuolo.

“Dries necessita di mettere benzina nelle gambe, è probabile che giochi uno spezzone sia stasera che domenica contro il Benevento per crescere di condizione ed essere così disponibile la prossima settimana a giocare dal primo minuto”.