Cormez: Mertens potrebbe disputare uno spezzone di gara contro il Granada

Il belga rientrerà a Napoli tra domani e dopodomani, poi sarà verificata la sua condizione atletica

Si avvicina il rientro a Napoli di Dries Mertens. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il belga sarà in città tra domani e dopodomani. Poi sarà sottoposto a visita per valutarne le condizioni, ma che non è escluso possa ritornare in campo con il Napoli contro il Granada nel ritorno di Europa League.

“Mertens ha salutato la clinica «Move to Cure», tra domani e dopodomani rientrerà a Napoli, bisognerà verificare il livello di condizione atletica, probabilmente contro il Granada potrebbe disputare uno spezzone di gara”.