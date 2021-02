“Conte Mitterrand, Casalino col grembiulino, Draghi un Cristo martire che parla coi cespugli”: è De Luca show.

Il Governatore ha commentato coi soliti toni pittoreschi il cambio di governo: “Conte nel suo breve discorso ha detto ‘Io ci sono e ci sarò’. Ci ha minacciato chiaramente…”

Il solito punto in diretta Facebook di Vincenzo De Luca sulla pandemia s’è trasformato, come spesso accade, uno show del Governatore. De Luca ha usato il primo quarto d’ora del discorso per commentare le vicende nazionali, il governo Draghi nascente e l’addio a Conte. Un’occasione per prendersi un po’ di rivincite sui suoi “amati” 5Stelle. Un quarto d’ora ricco di immagini pittoresche:

“Si è conclusa la stagione del governo Conte due. In questi anni abbiamo conosciuto cose bizzarre, cose che noi umani neanche avremmo mai immaginato di poter vedere. L’ultima di queste meraviglie l’abbiamo vista quando è stato portato un tavolino davanti a palazzo Chigi, un tavolino spoglio, mi sembrava che avesse anche la vernice un po’ scrostata.

Volevano far vedere che almeno un banco buono c’era in Italia…“.

“Con il passare dei minuti abbiamo pensato che volessero accendere un barbecue, fare una bella grigliata a piazza Colonna. Abbiamo atteso invano l’arrivo di Rocco Casalino con il grembiulino e le verdure. Ma non e’ arrivato, alla fine e’ arrivato Conte e ha fatto un discorso breve, ma ricco, sintetico e significativo, con il quale si e’ auto attribuito la funzione di Mitterrand italiano, cioe’ di federatore delle forze progressiste. È un compito arduo ovviamente”.

“Nel suo breve discorso ha detto ‘Io ci sono e ci saro”. Ci ha minacciato chiaramente, avrebbe detto Peppino a Toto’. Bene, se riuscirà ad essere federatore del mondo progressista avrà fatto un lavoro importante per la solidità della democrazia italiana. Gli anni futuri ci diranno se questo obiettivo è un cavallo per la sua coscia, come diceva Montanelli”.

Su Draghi De Luca ha detto:

“La chiamata di Draghi è stato un colpo d’ala da parte di Mattarella, una personalità di grande rilievo e prestigio internazionale. Solidarietà a Draghi che mi mi è parso un Cristo votato al martirio, a parlare con i cespugli“.