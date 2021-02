Buffon non deferito per la bestemmia in Inter-Juve: audio poco chiaro

Il portiere però sarà giudicato dalla FIGC per l’espressione blasfema di Parma-Juventus, per cui era arrivato il deferimento della Procura Federale

Gianluigi Buffon non sarà deferito dalla Procura Federale per la presunta espressione blasfema pronunciata in Inter-Juventus di Coppa Italia dopo aver subito il gol di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, la Procura ha deciso di non procedere perché l’audio è risultato poco chiaro.

In ogni caso, è attesa nei prossimi giorni la decisione della FIGC sul deferimento del portiere per la bestemmia pronunciata in Parma-Juventus dello scorso 19 dicembre.