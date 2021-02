Atalanta-Napoli, la moviola: buona direzione di La Penna, poche imprecisioni

Ammonizioni quasi tutte giuste, severa quella ad Insigne. Diversi contatti fallosi non fischiati nel primo tempo ma ha sempre in mano la partita

Designazione prestigiosa, quella per Federico La Penna, che ha diretto senza troppe sbavature la semifinale di ritorno tra Atalanta e Napoli. La partita non ha riservato casi particolari da analizzare, i meriti dell’arbitro sono perlopiù ascrivibili ad un buon uso dei cartellini e nel complesso nell’aver tenuto in mano una gara che poteva facilmente innervosirsi. I giocatori in campo infatti rispettano quasi sempre la sua decisione, a differenza degli allenatori che l’hanno contestato spesso.

I gialli mostrati a Palomino, Hysaj, Zielinski e Di Lorenzo sono tutti corretti e coerenti. Nel primo tempo tollera diversi contatti che invece sono fallosi: due volte su Osimhen e poi Elmas che spinge Gosens. È parso invece molto severo il cartellino all’indirizzo di Lorenzo Insigne, che ha controllato un pallone in area col braccio. Il movimento infatti sembra quello naturale per provare a stoppare di petto in corsa, per quanto sia evidente il tocco falloso. L’attaccante non aveva nemmeno contestato la decisione.

In ogni caso la prova fornita da La Penna nel complesso è stata convincente ed è un ottimo segnale per Rizzoli in vista delle nomine internazionali di fine anno.