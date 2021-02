Anche The Athletic contro la “Super Champions”, ma il “calcio degli avidi” non si ferma

L’Equipe, la Gazzetta dello Sport, più volte i quotidiani tedeschi, il Telegraph, e appena ieri il Guardian. Ora anche The Athletic. Il coro di critica è unanime: la Super-Champions, ovvero l’allargamento della competizione europea per regalare ai top club più partite e più introiti, non piace a nessuno. Eppure il progetto – in concorrenza con la Superlega, che ha gli stessi presupposti – va avanti come un treno. E’ il calcio “degli avidi”, dell’elite che vuole renderlo sempre più elitario a discapito della meritocrazia.

Il titolo del pezzo di The Athletic, ripreso dalla Gazzetta, dice già tutto: “Le riforme elitarie della Champions League sono pura avidità mascherata da preoccupazione”.