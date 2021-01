Violano il coprifuoco: il Maiorca licenzia due giocatori

Anche il regolamento interno del club vietava un simile comportamento, così la decisione drastica. Lo riporta il quotidiano spagnolo Ultima Hora

Due giocatori del Maiorca, Bryan Reyna e Samu Alex Pinto, sono stati fermati dalle forze dell’ordine per aver violato il coprifuoco, presente anche in Spagna come misura restrittiva. La trasgressione non è stata gradita dal club, che ha deciso di intervenire in modo drastico licenziando i due giocatori.

Lo riporta il quotidiano spagnolo Ultima Hora, che riporta che lo regolamento interno del Maiorca vietava espressamente comportamenti di questo genere.