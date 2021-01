Variante Covid, Speranza blocca i voli dal Brasile

“Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato su Facebook di aver emesso una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia a chi vi sia transitato negli ultimi 14 giorni. A preoccupare è la variante del Covid, su cui Speranza dice che bisogna adottare la linea della massima prudenza.

“Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. E’ fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.