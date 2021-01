Una coppia di adolescenti si sfregia come Joker: “Volevamo vedere la resistenza al dolore”

La storia su Repubblica. I due ragazzi si sono feriti dalle labbra alle guance con un taglierino. Il procuratore Cascone: “Il lockdown può acuire spinte autolesionistiche”

Un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 14, fidanzati, si sono sfregiati reciprocamente con un taglierino come il Joker di Christopher Nolan interpretato da Heath Ledger. Il fatto è accaduto nella provincia di Milano. Dopo essersi tagliati, racconta Repubblica, i due si sarebbero spaventati e avrebbero chiesto aiuto ai genitori.

Sono stati portati in ospedale, dove sono stati curati, mentre alle forze dell’ordine hanno dichiarato di essere stati assaliti da una gang in strada. Una versione che non ha convinto, a cui è seguita la drammatica confessione.

Abbiamo fatto questa prova, io e lei, per verificare quanto riuscivamo a resistere, volevamo sperimentare la nostra soglia di resistenza al dolore.

I ragazzi non hanno fatto alcun riferimento a Joker e non hanno situazioni familiari complicate o storie di abusi alle spalle. Il 17enne è stato denunciato per sfregio. Il procuratore Ciro Cascone ha lanciato l’allarme: “Il lockdown può acuire le spinte autolesionistiche”.