Udinese-Napoli, formazioni annunciate

QUI NAPOLI – Gattuso potrebbe operare alcuni cambi in ottica turn over e non solo. In porta torna Meret da ex contro i friulani. Instancabile motorino Di Lorenzo sulla destra, uno dei punti fissi del tecnico; mentre a sinistra potrebbe rivedersi Hysaj per dare un turno di riposo a Mario Rui. La prima novità è al centro della difesa con il probabile esordio di Rrahmani in coppia con Manolas: Maksimovic potrebbe scivolare in panchina ma non è detto che non parta titolare. L’altra novità potrebbe riguardare il centrocampo. In mezzo si va verso la conferma di Bakayoko, a differenza di Fabian che deve vedersela con Lobotka per una maglia da titolare: Demme convocato è rientrato da poco da un infortunio, lo spagnolo non è in ottima forma e lo slovacco potrebbe vincere il ballottaggio. Petagna prima punta con alle spalle di sicuro Zielinski al centro, a sinistra Insigne e destra Lozano: il messicano è diventato imprescindibile.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All: Gattuso Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna. All. Gotti.