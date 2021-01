Tuttosport: Lobotka piace al Torino. Giuntoli ci sta ragionando

Prestito secco o con diritto, queste le soluzioni percorribili. Presto andrà in scena il summit decisivo in cui si potrebbe tirare in ballo uno scambio con Lyanco

Mentre il Toro pensa a giocare la doppia sfida contro il Milan il ds Vagnati pensa a come rinforzare la squadra per mister Giampaolo. L’edizione di oggi di Tuttosport continua ad accostare il nome di Lobotka per il centrocampo del Torino.

Centrocampista che non è blindato dal club azzurro, ma sul quale il direttore sportivo del partenopei Giuntoli sta ancora ragionando. I campani non sono convinti della cessione definitiva, credendo nelle potenzialità di un giocatore che nel Torino potrebbe sbocciare, avesse garantita quella continuità di rendimento di cui non gode con Gattuso. Prestito secco o con diritto, queste le soluzioni percorribili, nel caso in cui il Napoli volesse mantenere il controllo, sullo slovacco.

Presto andrà in scena il summit decisivo, che potrebbe tirare in ballo uno scambio con Lyanco, brasiliano che piace ai campani, ma la sensazione è che per lui se ne potrà riparlare in estate