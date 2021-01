Tuttosport: Llorente potrebbe partire titolare contro la Juve

Una scelta obbligata per Gattuso che si trova a fare i conti con l’assenza di Osimhen e dalle condizioni non ottimali di Mertens e Petagna

È piuttosto evidente la situazione di emergenza in attacco in cui si trova Rino Gattuso alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juve. Osimhen infortunato ed ancora positivo al covid, Mertens con una caviglia dolorante e Petagna con una botta rimediata nell’ultima sfida contro la Fiorentina limitano le scelte del tecnico azzurro che potrebbe decidere di giocare una carta a sorpresa. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti Fernando Llorente potrebbe partire titolare domani contro la Juve

Lascia infatti in dubbio la condizione di Petagna

Ce la farà per domani sera? Il pessimismo è forte, anche se il test finale ci sarà oggi prima della partenza per Reggio Emilia. Pensare ad un suo utilizzo da titolare in Supercoppa potrebbe rappresentare un rischio, perché un muscolo gonfio, se sollecitato potrebbe anche portare ad uno strappo che terrebbe Petagna fuori per un periodo di due mesi almeno. In panchina, forse sì, così da lanciarlo nella mischia qualora se ne verificasse la necessità e solo in finale di match.