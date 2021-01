Top e Flop – Pellegrini non sente il peso della fascia, Zielinski non pervenuto

Romero annulla Ibrahimovic in fase difensiva. Tonali spettatore in campo non pagante

Top

Romero (Atalanta) prestazione da top player. In fase difensiva annulla Ibrahimovic. In attacco segna un bel goal di testa del primo vantaggio orobico. Nella ripresa sforna pure l’assist dello 0-3.

Pellegrini (Roma) assist per il goal del primo vantaggio giallorosso e zampata finale che vale 3 preziosissimi punti per la squadra allenata da Fonseca. E’ l’uomo in più della Roma per grinta e voglia di fare. Non sente il peso della fascia di capitano.

Mckennie (Juventus) centrocampista di ottima corsa e discreta visione di gioco. Fa male sulle palle inattive. Infatti realizza un goal da vero uomo d’area di rigore. E’ al quarto goal stagionale.

Flop

Tonali (Milan) spettatore in campo non pagante. E’ completamente fuori dal gioco per buona parte dell’incontro perdendo l’orientamento ed alcuni palloni davvero sanguinosi.

Zielinski non pervenuto. Il grande assente del match. Nessun passaggio filtrante, nessuna giocata in velocità, nessun inserimento. Poi chi mette del suo anche l’allenatore che lo fa giocare, nel finale di partita, da playmaker…

Hernani (Parma) anello debole del centrocampo del Parma. Gioca mezzala sinistra e dovrebbe creare con la sua velocità superiorità smistare qualche cross, magari anche preciso ed invece nulla. Inoltre regala il pallone dello 0-2 blucerchiato