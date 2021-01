Tennis, 37 giocatori degli Australian Open sono in quarantena

I tennisti sono stati posti in isolamento per aver volato con due charter a bordo dei quali erano presenti un membro dell’equipaggio e due passeggeri risultati positivi ai test anti-Covid.

Sono 47 i giocatori degli Australian Open che si trovano attualmente in isolamento presso le proprie stanze d’albergo, dopo essere volati in Australia con due charter – in arrivo da Los Angeles e Abu Dhabi – a bordo dei quali erano presenti un membro dell’equipaggio e due passeggeri risultati positivi ai test anti-Covid.

Nonostante quest’ennesimo colpo a causa della pandemia, l’organizzazione del torneo procede e i tennisti coinvolti dovranno continuare ad allenarsi in casa per i prossimi 14 giorni.

Tra gli atleti sottoposti alla misura della quarantena spiccano i nomi di Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Bianca Andreescu e Angelique Kerber, la svizzera Belinda Bencic e la greca Maria Sakkari e Kei Nishikori, costretto già a fine agosto a saltare gli US Open in quanto positivo al Covid.

Anche i doppisti Nicholas Monroe, Santiago Gonzalez, Artem Sitak, e Pablo Cuevas hanno fatto sapere, attraverso i propri profili social di essere sottoposti alla quarantena per il medesimo motivo.