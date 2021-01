Sky: Osimhen non sarà disponibile contro la Juve in Supercoppa

L’attaccante nigeriano non recupera in tempo per il primo trofeo dell’anno. Buone notizie invece per Mertens, che potrebbe tornare per la partita di Coppa Italia

A meno di due settimane dalla Supercoppa Italiana, sembra ormai da escludere la presenza di Victor Osimhen per la sfida con la Juventus in Supercoppa Italiana. Lo riferisce Francesco Modugno di Sky Sport, che fa sapere che l’attaccante non ce la farà per il problema alla spalla (e in attesa di risultare negativo al tampone). Per Mertens invece il recupero è quasi ultimato, potrebbe saltare la partita di Udine per tornare con l’Empoli in Coppa Italia.