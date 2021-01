«Senza scuola andranno avanti solo i ragazzi con alle spalle risorse familiari economiche e di relazioni»

Su La Verità un’intervista allo storico della pedagogia Adolfo Scotto di Luzio. Il tema è la scuola. L’assenza di scuola in presenza, dice, penalizzerà le nuove generazioni e il Paese intero. La marginalità della scuola è un problema antico, spiega, che il Covid ha reso solo più evidente.

« La scuola non è più nelle competenze dello Stato centrale . Il ministro può consigliare una linea ma poi spetta alle Regioni decidere».

E i dirigenti scolastici sono messi in mezzo tra ministeri e governatori. Sulla Azzolina:

«Il ministro è una figura debole perché l’ordinamento lo ha svuotato delle prerogative istituzionali. Il cuore dalla crisi del sistema scolastico è l’autonomia. Questo vulnus è emerso con maggior evidenza nell’emergenza Covid. Ogni Regione decide per proprio conto . Manca un’autorità politica con la responsabilità di dare l’indirizzo perché deve fare i conti con la moltiplicazione dei centri di poteri. Il governo dice una cosa ma poi deve venire a patto con i governatori. Il messaggio che arriva ai giovani è di una assoluta marginalità della scuola ».

Impossibile pensare che si possa andare avanti con la didattica a distanza. Ci sono famiglie che non hanno un computer e nemmeno la connessione.

«Questo sistema non può durare a lungo, non più di quanto è stato finora. C’è il rischio di mandare il messaggio che la scuola non serve a niente e gli insegnanti sono inutili e fannulloni».