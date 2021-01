Se non siamo arrivati oggi ai titoli di coda del capitolo Gattuso allora qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire ai tifosi e alla piazza che il Napoli non ha più voglia di lottare per i primi posti.

Umiliati anche a Verona senza giocare…Sembriamo la Longobarda un allenatore con il modulo a farfalla ed un presidente che lo tiene in panchina senza motivo…O forse si.

Speedy Lozanos il simbolo della decadenza azzurra e della sua incoerenza. Prima brocco ora destinatario dell’unico verbo Gattusiano “Palla al portiere e palla lunga su Chucky”…

🙄Se la colpa è dei singoli (oggi mi pare sia di Bakayoko) mi spiegate i fenomeni che hanno in rosa Verona, Spezia, Sassuolo? Siate seri…

Senza ritmo, senza cambi di velocità, senza capa né coda. Si passeggia tra un silenzio tattico ed un cazzotto al fegato.

😁 In principio erano i trenta tiri in porta, poi vennero i miracoli del portiere avversario dopo i campi di patate, stasera la colpa è…Del maltempo a Napoli che non ci ha fatto godere della zona gialla.

Chi dice che questa rosa è da ottavo posto mente, chi dice che questa squadra è da rottamare racconta frottole. Chi ricorda le parole di Mertens e non le riporta è in malafede “Nemmeno noi sappiamo ancora come giocare”

Chi difende Rino dimostra che a Napoli siamo sempre e solo masochisti.

Sempre e Comunque Forza Napoli