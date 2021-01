Scuola, la Regione: «Lunedì in classe tutta la primaria, la secondaria non tornerà in presenza il 25»

Su Repubblica Napoli le parole dell’assessore Fortini: «Ci riuniremo anche con i sindacati per capire se ci sono delle priorità»

I bambini della scuola primaria torneranno presto a scuola in presenza. Quelli di medie e superiore, invece, almeno per ora, resteranno in Dad. Lo scrive Repubblica Napoli riportando le parole dell’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini.

«Lunedì prossimo cercheremo di far tornare in presenza la quarta e la quinta classe della primaria. I ragazzi della scuola secondaria è evidente che non potranno tornare in presenza per quel giorno, ma ci riuniremo anche con i sindacati per capire se ci sono delle priorità».

A metà settimana ci sarà una nuova riunione dell’Unità di crisi, per analizzare la curva epidemiologica.

Ieri c’è stato invece un incontro per discutere dei problemi relativi alla mobilità, presieduto dal vice prefetto vicario di Napoli, Enrico Gullotti. Le scuole superiori, scrive il quotidiano, hanno inviato agli uffici della Regione Campania e delle aziende di trasporto i dati per aggiornare e integrare il piano trasporto elaborato. Giovedì ci sarà un nuovo vertice che vaglierà le oltre cento mail ricevute e organizzerà anche la presenza di volontari della Protezione civile per evitare assembramenti. Eav ha messo a disposizione, in totale, 60 bus per garantire 400 corse aggiuntive. Il presidente Umberto De Gregorio, però, esclude che bastino:

«Non basteranno però se non ci sarà, come raccomanda il prefetto di Napoli, anche una diversificazione degli orari di ingresso degli uffici pubblici, privati e dei negozi».