Sconcerti: c’è stato un miglioramento nella Juve ma non è una grande squadra

Su Tuttomercatoweb.com: “Chiesa non ha coscienza tattica”. A centrocampo “manca fantasia e velocità di pensiero”. “Ricordo un tiro in tutta la partita e un rigore sbagliato da un piccolo Napoli inespresso”

Su Tuttomercatoweb.com, Mario Sconcerti commenta la partita di ieri tra Juventus e Napoli, con la squadra di Pirlo che ha portato a casa il trofeo.

“C’è stato un miglioramento nella Juve, ma anche la conferma del suo limite. Non è una grande squadra. La domanda successiva è quali siano le grandi squadre, a questo temo non ci sia risposta in tutta Europa”.