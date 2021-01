Sacchi: l’Atalanta potrebbe essere un esempio per uscire dall’immobilismo del calcio italiano

Arrigo Sacchi ha elogiato l’Atalanta nell’analisi realizzata per La Gazzetta dello Sport.

Potrebbe essere un esempio per l’Italia calcistica su come uscire dall’immobilismo, ma purtroppo il nostro è un Paese vecchio, in crisi economica, culturale e morale, con scarsa progettualità, che confida nel singolo e nello straniero per rimediare a una povertà complessiva di idee. Per avere successo, invece, l’Atalanta non punta sul singolo, vedi il caso del Papu Gomez, ma crede nelle innovazioni e nel lavoro di tutti.