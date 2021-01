Repubblica: “Napoli stasera in ritiro per lo Spezia. Fondamentale il recupero di Petagna”

“Mertens e Osimhen sono a corto di condizione per una maglia da titolare. Petagna ha qualche problemino muscolare. Da oggi tutti in ritiro”

Per l’edizione napoletana di Repubblica, è fondamentale il recupero di Petagna in vista dei quarti di finale di Coppa Italia di domani sera, a Napoli, contro lo Spezia.

Gattuso dovrà fronteggiare pure l’emergenza nel reparto offensivo. Andrea Petagna non è al meglio: ha qualche problemino muscolare e quasi certamente dovrà stringere i denti. Farà il provino decisivo questa mattina perché la sua presenza dal primo minuto diventa fondamentale, considerando lo scarso momento di forma sia di Osimhen che di Mertens. Il numero 9 è rientrato dopo quasi due mesi e mezzo ed è a corto di condizione. Non è al meglio neanche il belga, ancora alle prese con i fastidi alla caviglia. Potranno entrambi essere utilizzati in corso d’opera, quindi la precedenza per una maglia da titolare spetta ancora a Petagna.