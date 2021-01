Repubblica: la fiducia di De Laurentiis a Ringhio è solo di facciata

Il tweet arrivato prima della sfida di Coppa Italia non ha convinto, infatti i due continuano a essere divisi in casa, nell’attesa di sviluppi

Mercoledì sera, nel pieno della discussione sulla crisi del Napoli che si sta consumando tra Gattuso e De Laurentiis, è arrivato un tweet della società che confermava l’assoluta fiducia nel tecnico azzurro. Un gesto che è servito sicuramente per provare a mettere a tacere le mille voci che si rincorrevano circa i tecnici che avrebbero potuto sostituire Gattuso in panchina, man non cerco per risolvere la situazione tra le parti, come scrive oggi Repubblica

la fiducia di De Laurentiis a Ringhio è apparsa solo di facciata e in effetti i due continuano a essere divisi in casa, nell’attesa di sviluppi