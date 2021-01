Repubblica: Gattuso rinnoverà e sarà un segnale per l’ambiente sempre pronto a criticare

Tecnico e presidente sono d’accordo, la firma dovrebbe arrivare subito dopo la finale di Supercoppa. Più chiarezza e meno veleni: la prossima mossa deve farla De Laurentiis

L’appuntamento decisivo per la firma del rinnovo di Gattuso con il Napoli è previsto a breve, probabilmente dopo la finale di Supercoppa del 20 gennaio, secondo Repubblica, e non è ancora avvenuto solo per il fitto calendario di impegni calcistici.

Non dovrebbero esserci ulteriori intoppi per la firma, dal momento che l’intesa economica e quella sugli obiettivi immediati sono stati raggiunti

De Laurentiis e Gattuso sono contenti di andare avanti insieme e devono soltanto stringersi la mano, prima di ufficializzare la nuova deadline del loro matrimonio.

Il rinnovo sarà anche un’occasione per dare un segnale all’ambiente che continua ad essere insoddisfatto e sempre alla ricerca di un colpevole. Ma non è possibile, secondo Repubblica, dare tutte le colpe al tecnico, bisogna considerare anche le difficoltà contingenti e le assenze contemporanee di Mertens, Osimhen e koulibaly

Nell’ambiente azzurro va più di moda la ricerca di un capro espiatorio, perfino quando i risultati (come adesso) sono in linea con gli obiettivi. Di questo dovranno parlare De Laurentiis e Ringhio nel loro imminente faccia a faccia. Più chiarezza e meno veleni: la prossima mossa deve farla il presidente