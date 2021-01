Repubblica: il Napoli è arrivato al bivio, chi rema contro o sbaglia pagherà

I silenzi del presidente hanno prestato il fianco a una escalation di j’accuse a senso unico contro Gattuso. Ringhio s’è dunque ritrovato da solo nell’occhio del ciclone e l’ha presa male

De Laurentiis dunque è deluso, arrabbiato, ma non ha ancora mai alzato la voce, non ha preso posizione, come invece fece nella passata stagione quando impose alla squadra di andare tutti in ritiro, facendo scoppiare una bomba. Ma non è che i suoi silenzi di adesso stiano facendo meno discutere

i suoi silenzi hanno prestato il fianco a una escalation di j’accuse a senso unico contro la panchina, con l’unica eccezione per qualche critica nei confronti di Insigne dopo il rigore fallito con la Juve. Ringhio s’è dunque ritrovato da solo nell’occhio del ciclone e l’ha presa male, complice la sua scarsa conoscenza dell’ambiente

Gattuso ha invece capito benissimo di doversela cavare da solo e anche i malumori dello spogliatoio (per motivi economici, oltre che tecnici) sono diventati di sua competenza. Ma il Napoli è arrivato al bivio e non può restare alla mercé degli scontenti. Per questo chi rema contro o sbaglia pagherà, adesso. E chissà che non salti qualche testa.