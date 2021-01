Repubblica: il Napoli deve decidere se rinnovare con Fabian o venderlo

Le prestazioni del centrocampista non convincono, il contratto è in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo si sono arenate da qualche mese

Repubblica definisce Fabian Ruiz come la “cartina di tornasole” di questo Napoli, capace di grandi vittorie, grandi prestazioni, e poi di lunghi bui.

In tanti hanno detto che nel 4-2-3-1 di Gattuso gioca meglio la coppia Demme-Bakayoko, ma non è assolutamente solo un problema di modulo e posizione. Il talento di Fabian è fuori discussione, ma le sue prestazioni no, proprio per questo il Napoli dovrà capire come muoversi per il suo futuro

Il contratto è in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo si sono arenate da qualche mese. L’accordo non c’è ancora e il futuro è tutto da scrivere. Il bivio è la fine di questa stagione: senza prolungamento, la cessione può diventare attuale

Dalla Spagna, Real, Barcellona e Atletico sono interessate al centrocampista del Napoli, tanto è vero che nei giorni scorsi il Mundo Deportivo aveva parlato di una prima offerta di 50 milioni