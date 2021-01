Repubblica: Contro il Verona idea Rrahmani per far rifiatare Manolas

Il Napoli non dovrà fallire e proprio per questo Gattuso cambierà pochi uomini. Meret in porta e Hysaj sulla sinistra. In attacco confermati Lozano, Insigne e Petagna

Non dovrà fallire quella di domani, proprio come tutto il Napoli, sottolinea l’edizione di oggi di Repubblica, e proprio per questo Gattuso cambierà pochissimo della formazione che scenderà in campo contro il Verona

Due o forse tre cambi: Meret in porta, Hysaj sulla sinistra e la tentazione Rrahmani che potrebbe far rifiatare Manolas proprio a Verona, dove si è messo in luce nella scorsa stagione. Obbligati i mediani (Bakayoko-Demme) e le scelte davanti. Zielinski, Insigne e Lozano sono certezze, Osimhen dovrà ridiventarlo