Rai, Milena Bertolini «Il Napoli ha perso un’occasione»

«Abbiamo visto un Napoli timido che invece poteva osare di più». Luca Toni: «La Juve non sbaglia mai due partite»

Commento poco positivo della prestazione del Napoli nello studio di Rai Sport. Bacchetta gli azzurri Milena Bertolini

Dello stesso avviso anche Luca Toni

«La Juve non sbaglia mai due partite e stasera ha fatto una grande partita, anche se il migliore in campo è stato il loro portiere. Anche questa sera Cristiano Ronaldo non ha fatto una prestazione spettacolare ma ha risolto la partita»