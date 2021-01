Rafa Benitez, il calcio europeo ha bisogno di te

Il Napolista saluta con giubilo il ritorno sul mercato di un uomo che sa di calcio e che lavora alla costruzione dell’azienda ancor prima che della squadra

Il ritorno di Rafa Benitez su piazza è una notizia importante per il calcio europeo. La notizia dell’interruzione del rapporto di lavoro con la squadra cinese del Dalian, non può che essere salutata con soddisfazione per chiunque ami questo sport. Benitez è una risorsa culturale e di competenze. Un allenatore che non ha mai smesso di studiare e di aggiornarsi. Che ha segnato momenti storici in due piazze: Valencia e Liverpool. Che viene ricordato con nostalgia a Newcastle e che anche in Italia ha lasciato il segno. Ha diviso le due piazze in cui ha allenato: la Milano interista e Napoli.

A Napoli, dopo essere stato aspramente criticato (soprattutto dall’ala neoborbonica del tifo), è stato col tempo rivalutato. È lui che ha fatto compiere al Napoli una rivoluzione copernicana. Fu una felicissima intuizione del presidente De Laurentiis. Che lo chiamò dopo l’addio di Mazzarri che andò a cercar fortuna proprio all’Inter. Benitez ruppe tabù secolari: mai il Napoli si sarebbe sognato di acquistare calciatori dal Real Madrid. Ne arrivarono ben tre: Higuain, Albiol e Callejon, oltre a Pepe Reina che in quel momento era in disgrazia. Inutile fare qui l’elenco, a Napoli lo conoscono a memoria.

Poi, lo sappiamo, ci sono quelli che “può fare il direttore sportivo”. Certo a Napoli chi ha vinto la Champions vene considerato buono per fare il direttore sportivo. Del resto parliamo di una piazza che ha osannato Gattuso. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

Ma a parte Napoli, il ritorno di Benitez ha fatto venire l’acquolina in bocca a tanti tifosi inglesi. In primis a quelli del Newcastle. Benitez è un costruttore di squadre, e di club. È un uomo che sa di calcio. È uno di quelli che ragionano in termini di azienda. A Napoli, ad esempio, introdusse i premi per i dipendenti.

Gli anni sono passati, le figlie di Benitez sono cresciute, magari alla moglie farebbe anche piacere trascorrere qualche anno con molto sole. Chissà. Nel frattempo, salutiamo il suo ritorno sul mercato. E lo facciamo facendo nostro i cori dei tifosi del Liverpool e del Newcastle.