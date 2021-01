Pregliasco: «Ogni contatto fra umani, in questo momento, è un potenziale veicolo di infezione»

A Repubblica Napoli: «Scuola? È vero che i più piccoli si contagiano meno, ma dai 12 anni in poi spesso non hanno sintomi e possono diventare veicolo del Covid in famiglia»

Su Repubblica Napoli un’intervista al virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università di Milano. Commenta la folla che si è riversata per strada ovunque fosse stata istituita una zona gialla, come in Campania.

«Capisco che stiamo sottoponendo i cittadini a una maratona, ma è bene essere chiari: senza comportamenti responsabili rischiamo di dover chiudere nuovamente tutto».

Continua:

«Ogni contatto fra umani, in questo momento della nostra vita, deve essere considerato un potenziale veicolo di infezione. Le misure di contenimento mettono dei paletti, il resto dobbiamo farlo noi».

Il rischio che arrivi una terza ondata che si sovrapponga alla seconda, ancora in corso, esiste. Per questo occorrono comportamenti responsabili. La curva non si è abbassata.

Pregliasco commenta la decisione di De Luca di riportare a scuola solo i bambini dei nidi e delle prime tre classi delle elementari.

«Se i protocolli di sicurezza sono applicati, le lezioni in aula non necessariamente contribuiscono a una diffusione del virus, è un aspetto quanto meno controverso. Altra cosa però è quello che c’è dietro e mi riferisco agli spostamenti. È vero che i più piccoli si contagiano meno, ma dai 12 anni in poi spesso non hanno sintomi e possono diventare veicolo del Covid in famiglia».

Per medie e superiori meglio aspettare, dunque.

«È vero che stiamo chiedendo a tanti giovani un sacrificio. Ma lo facciamo per tutelare la salute pubblica».