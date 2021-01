Platini alla Gazzetta: «Tifo per Dybala, è un Maradona»

“Inter-Juve la vincono i bianconeri. 1-0, gol di CR7. Pirlo è un allenatore romantico, ma sempre alla ricerca dello spettacolo e del gol”

«Il mio era un calcio di giocatori, oggi contano più gli allenatori»

comincia così la lunga intervista di Michel Platini alla Gazzetta dello Sport in vista del big match tra Juve e Inter. Da yifoso, prima che da conoscitore di calcio non ha dubbi su quale sarà il risultato finale

«1-0, gol di CR7»

Ronaldo è un campione nonostante l’età, lui e Messi fanno la differenza in campo da 15 anni oramai anche se sono tanto differenti

«Ronaldo è il numero uno dei ragazzi d’oggi come io lo ero per gli juventini degli anni 80 e Sivori prima».

Vincerà Pirlo dunque, anche se l’esperienza di Conte non può essere assolutamente messa in discussione, pochi grintosi come lui, solo Gattuso e Simeone. Ma si può diventare un grande allenatore anche senza gavetta secondo Platini

«Pirlo era già allenatore in campo, perché non dovrebbe esserlo in panchina? Mi pare sia partito con la filosofia giusta, sempre alla ricerca dello spettacolo e del gol. Diamogli tempo, sarà importante la gestione. E lasciamo che ci siano dei romantici in panchina»

Dybala, un campione che però potrebbe creare non pochi problemi a Pirlo

«Dybala sì e mi piace. Tantissimo. Fa parte della categoria diMaradona, Sivori, Neymar, può darsi abbia un po’ meno talento ma vediamo. Non è Ronaldo, non è Messi e non è un regista, ma un 10 che gioca da punta»

Lo scudetto per Platini non è ancora deciso. Inter e Juev ci sono, ma attenti al Milan.

«Fa sempre risultati, è primo e non si fermerà. Questa A è combattuta».