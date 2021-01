Pirlo: “La Coppa Italia sembra non interessi a nessuno, poi piace a tutti”

L’allenatore della Juve a Juventus TV: “Vogliamo arrivare fino in fondo, col Genoa non sarà facile: mi aspetto una gara combattuta. Giocherà Buffon”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida di Coppa Italia col Genoa in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.

Contro il Genoa sarà una partita importante. Sembra che la Coppa Italia non interessi a nessuno, però poi piace a tutti giocarla quando si va avanti. Vogliamo arrivare in fondo, e per farlo dobbiamo vincere anche domani, non sarà facile, sarà una gara molto combattuta.

La sconfitta con la Fiorentina? Nelle gare prima abbiamo avuto buon gioco e intensità. È stato un fulmine a ciel sereno, da lì siamo ripartiti e ci siamo ricompattati. E ora siamo qua. Abbiamo chiarito gli obiettivi e da lì siamo ripartiti con forza pensando solo a noi stessi e alle nostre partite.

Buffon partirà dall’inizio e gli altri valuteremo domattina, capendo chi starà bene. Rientrerà Chiellini che si sta allenando con noi da un po’ di tempo.

Il Genoa proverà a difendersi, magari con una linea a cinque per poi ripartire in contropiede. Li abbiamo studiati in video per essere pronti domani sera.