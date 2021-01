Pedullà: «Gattuso ha subito un attentato da De Laurentiis»

«Il presidente voleva le dimissioni di Gattuso e glielo ha mandato a dire: quando un presidente chiama un altro allenatore il rapporto deve finire»

Alfredo Pedullà è stato sempre piuttosto chiaro con il suo pensiero sulla crisi che sta vivendo il Napoli e sul rapporto incrinato tra Gattuso e il presidente De Laurentiis e anche questa sera, dopo la vittoria contro lo Spezia è tornato sull’argomento nel corso della trasmissione SportItalia Mercato,

De Laurentiis ha messo pressione a Gattuso in questi giorni per i risultati ma con l’intento di far firmare il rinnovo?

“Non è così per me. Non è normale che un presidente contatti altri allenatori. De Laurentiis voleva le dimissioni e glielo ha mandato a dire. Il fatto che stasera abbia battuto lo Spezia in Coppa Italia è già tanto dopo quello che ha subito Gattuso dal presidente. Si tratta di un attentato enorme nei suoi confronti: quando un presidente chiama un altro allenatore il rapporto deve finire. E il presidente deve avere la forza di esonerarlo e prenderne un altro. Molti pensano che Gattuso sia un pirla con le dimissioni al Milan non tutelando i suoi collaboratori: non lo farà più”