Nolan comprerà i diritti d’immagine di Lozano per il sequel di Tenet

Tre possibili canovacci suI mistero dei (non) festeggiamenti ai gol del messicano. Il titolo potrebbe essere “The Fever”

Pare esserci un interessamento di Christopher Nolan per comprare i diritti di immagine di Hirving Lozano e scrivere il sequel di Tenet incentrato sul mistero relativo alla mancanza di festeggiamenti che puntualmente (non) si manifestano ad ogni suo gol nel Napoli.

Un primo possibile canovaccio vedrebbe Lozano come una delle persone che, avendo invertito l’entropia, torna indietro nel tempo: il messicano verrebbe dal 2050 e giocherebbe a ritroso lungo la freccia temporale. Per questo i compagni non lo capiscono quando parla, hanno difficoltà a passargli il pallone e non lo seguono quando cerca di sorridere dopo aver segnato.

Una seconda ipotesi vede i compagni di squadra temere che Lozano sia davvero l’incarnazione della bambola assassina Chucky fuoriuscita dal bordo di un buco nero e per questo evitano qualunque abbraccio se non strettamente richiesto dagli sponsor.

Una terza idea narrativa prevederebbe, sulla falsariga di The Prestige, Lozano quale alter ego di Insigne – frutto del paradosso relativistico dei gemelli – che, dopo aver viaggiato verso un lontano ammasso stellare ed essere tornato sulla terra, ha deciso di non adoperare più il tiro a giro rimanendo così per sempre trasfigurato, ragion per cui un abbraccio tra il napoletano e il messicano porterebbe ad un’annichilazione con potenziale gigantesca produzione di energia – che causerebbe altri numerosi crateri sul suolo cittadino.

L’ultima opzione che Nolan sta vagliando è la più ostica: pronunciando il nome del giocatore messicano al contrario – Onazol – si aprirebbero varchi spazio temporali addentrandosi nei quali si finirebbe in multiversi in cui Bakayoko paga le cene a base di pesce a chiunque pranzi in un qualsivoglia ristorante della regione Campania.

Le principali piattaforme di streaming si sono già dette interessatissime al progetto.

Indiscrezioni dicono che il titolo possa essere: “The Fever” con sottotitolo “La freva”.

Staremo a vedere.