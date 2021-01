Neri Parenti: «I contratti di De Laurentiis si andavano a prendere col furgone, clausole infinite»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Era impossibile portarli a mano. Ha un carattere tosto, è determinato. Raramente nella vita ho visto uno come lui»

Il regista Neri Parenti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. L’argomento è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che conosce bene.

“De Laurentiis ha un carattere tosto, con lui ho avuto un matrimonio lungo 17 anni. Come Ferguson… Gattuso ha voluto alcuni attori, li ha avuti, un regista deve essere accontentato nelle richieste. Aurelio è determinato, raramente nella vita ho visto uno come lui. De Laurentiis ha sempre difeso i suoi film come se fossero dei figli. I contratti di De Laurentiis? Si andavano a prendere con un furgone, c’erano clausole infinite. Portarli a mano era impossibile. Con Aurelio, nacquero divergenze artistiche e ognuno prese la sua strada. Da profano e da lontano, ipotizzo che con Gattuso possa essere accaduto questo. De Laurentiis è vulcanico: quando c’è un problema lo affronta di petto e con passione”.