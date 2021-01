«Muhammad Ali era un divo, chiunque gli abbia scattato una brutta foto non era un vero fotografo»

«Ho scattato la maggior parte delle foto negli anni Sessanta e Settanta. Allora, la boxe era uno sport estremamente potente. E i personaggi erano incredibilmente carismatici. I pugili erano sempre un’eccezione, semplicemente non erano mediocri, non nella media, erano speciali. I pugili erano giovani uomini duri, spesso poco istruiti. Personaggi che provenivano da zone difficili, che avrebbero potuto essere loro stessi criminali. La maggior parte di loro erano davvero bravi ragazzi. Quando Ali ha finito la sua carriera, siamo diventati amici e non avrei potuto chiederne uno migliore. Mike Tyson, qualunque cosa potessero dire gli altri, è stata una delle persone più cordiali che ho conosciuto nella mia vita. Ho fotografato anche altri sport, baseball o football americano, ma non ho mai visto personaggi così estremi e colorati come nel pugilato . Ed è questo personaggio che alla fine definisce le foto».

Ali aveva quello che Leifer chiama “carisma visivo”.

«Ci sono semplicemente persone che hanno un carisma molto speciale non appena si trovano di fronte a una telecamera. Mick Jagger è uno di loro, David Bowie eccelleva. E Ali. Chiunque gli abbia scattato una brutta foto non era un vero fotografo. Dopo il combattimento in Zaire contro Foreman, nel 1974, “Sports Illustrated” lo fece “Sportivo dell’anno”, e io avrei dovuto scattargli la foto di copertina. Volevo fotografarlo in smoking, doveva sembrare una vera star del cinema. Ali viveva a Chicago, sono andato da lui, gli ho parlato della mia idea e volevo portarlo in uno studio. Il mio assistente aveva tutto pronto lì, avevo venti rullini da 12 foto ciascuno – perché quante foto puoi fare a un uomo in smoking? Ma Ali non aveva affatto uno smoking. Aveva altre cose con lui. Siamo andati avanti per tre ore, ho finito i rullini».