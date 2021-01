Mauricio Pochettino è ufficialmente il nuovo allenatore del Psg

Il nuovo allenatore del Psg è Mauricio Pochettino. E’ ufficiale. L’annuncio è stato fatto dallo stesso club francese sui suoi canali social. Il nuovo tecnico è arrivato a Parigi ieri pomeriggio insieme ai suoi vice, Jesus Perez e Miguel D’Agostino, e al figlio Sebastiano.

«Sono estremamente felice e onorato di diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain – queste le prime dichiarazioni dell’allenatore dopo la firma del contratto – Ringrazio i dirigenti del Club per la fiducia che ripongono in me. Come sapete, questo club ha sempre mantenuto un posto speciale nel mio cuore. Conservo ricordi meravigliosi di esso, in particolare dell’atmosfera unica del Parc des Princes. Torno al Club oggi con grande ambizione e umiltà, mentre non vedo l’ora di lavorare con alcuni dei giocatori più talentuosi del mondo. Questa squadra ha un potenziale fantastico e farò di tutto con il mio staff per ottimizzare i risultati del Paris Saint-Germain in tutte le competizioni. Faremo anche del nostro meglio per dare alla nostra squadra quell’identità di gioco combattiva e offensiva che i fan di Parigi hanno sempre amato».