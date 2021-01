Il Mattino: “esistono dubbi sul rinnovo. Sia da parte di Gattuso sia da parte di De Laurentiis”

L’allenatore vuole capire il budget con cui confrontarsi. I punti chiave sono il progetto-Napoli e gli obiettivi. La riunione potrebbe slittare a fine campionato.

Gattuso e De Laurentiis sono d’accordo su ingaggio, durata del rinnovo, diritti di immagine (che restano in parte nella mani del tecnico) e sull’assenza di clausole rescissorie, eppure non c’è ancora la firma sul contratto. Come mai? Qualche dubbio, evidentemente, esiste, scrive il Mattino.

I dubbi riguardano il progetto del Napoli per i prossimi due anni, cosa su cui Gattuso vorrebbe fosse fatta maggiore chiarezza. Il tecnico chiede un incontro per discuterne, ma non c’è fretta.

“De Laurentiis non ha fretta e non metterà fretta a Gattuso. L’incontro, per lui, può anche slittare alla fine della stagione. Ma serve un vertice. Ed è lo step che Gattuso chiede per firmare. L’ultimo passo prima del via libera”.

Il Napoli sarà costretto dall’emergenza Covid a tagliare consistentemente gli ingaggi la prossima estate e Gattuso vuole chiarezza sul progetto.

“Non si strapperebbe i capelli in caso di addio di Koulibaly o Fabian o un altro dei big ma vuole iniziare a capire il budget con cui confrontarsi. E l’obiettivo da raggiungere alla luce delle risorse. L’obiettivo principale, gli dirà De Laurentiis, resterà sempre la qualificazione in Champions”.

Il vertice trai due non è al momento in programma.

“Per ora, non è fissato. E può anche essere spostato al termine del campionato“.

Il quotidiano scrive:

“d’altronde Gattuso sa quello che la sua società può offrirgli, a livello tecnico e programmatico, e sta a lui considerarlo adeguato alle sue ambizioni. I punti chiave sono due: definizione alla luce del sole del progetto-Napoli e degli obiettivi. De Laurentiis non ha ancora pensato ad allenatori diversi. D’altronde, anche lui sa che squadra e tecnico sono un blocco solido, una specie di monolite. Come raramente può capitare”.