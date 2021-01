Lo sfogo di Gattuso più chiaro di qualsiasi retroscena: tra lui e De Laurentiis è finita

Ha perso il controllo, il suo non è stato il comportamento di un allenatore rassicurato dalla fiducia del club. Ora la decisione spetta al presidente

La performance televisiva di Gattuso ha fugato ogni dubbio sul clima che regna all’interno del Calcio Napoli. Da questa sera nessuno potrà più accusare alcune testate (tra cui il Napolista) di mestare nel torbido. Abbiamo semplicemente raccontato quel che stava accadendo, da tempo, nel Napoli. E cioè la frattura tra il presidente e l’allenatore. Distanti anni luce dalle cronache lunari su un eventuale rinnovo.

Gattuso è sbottato davanti alle telecamere di Rai. Ha comprensibilmente difeso il proprio lavoro. Ha detto che lui non si dimette, che non capisce perché a lui pongano sempre questa domanda. Ha detto chiaro e tondo che se al presidente non sta bene il suo lavoro, può esonerarlo. Ma non sarà lui a dimettersi. A un certo punto è parso fuori controllo, strano per uno come lui che è quasi sempre impeccabile davanti alle telecamere. Si è definito cazzuto, ha minacciato di andare ad allenare in Kuwait. Di fatto, ha esplicitato la frattura con la società. Ha chiarito una volta per tutte il clima che regna nel Napoli. Ha risposto con fastidio alle domande sull’intervento del presidente. Le sue non sono state le parole di un tecnico che si è sentito rassicurato dalla fiducia del club. Paradossalmente è stato proprio Gattuso a smascherare l’ipocrisia di quella fiducia.

A questo punto, la palla è nel campo di De Laurentiis. Gattuso ha scoperto le carte sul tavolo. Dopo lo sfogo di questa sera, sembra più complesso arrivare con Gattuso alla fine della stagione. Ma è una decisione che spetta al presidente. Questa sera, comunque, il Napoli ha conquistato la semifinale. Di certo, Gattuso ha fatto capire a tutti che la discussione sul rinnovo è roba da cartoni animati. In questo, si è rivelato infinitamente più sincero e attendibile dei suoi laudatores.