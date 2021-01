Liverpool a lutto, muore, per un’infezione al cuore l’autore di You’ll never walk alone

Un pezzo della storia del Liverpool è andato via. L’autore di You’ll never walk alone, la canzone del musical Carousel adottata dai tifosi dei Reds come loro inno, è morto per un’infezione cardiaca. Gerry Marsden aveva 78 anni. Era il leader del gruppo di Liverpool Gerry And The Pacemakers.

La notizia della sua scomparsa è stata data dal conduttore radiofonico Pete Price su Twitter.

It’s with a very heavy heart after speaking to the family that I have to tell you the Legendary Gerry Marsden MBE after a short illness which was an infection in his heart has sadly passed away. Sending all the love in the world to Pauline and his family. You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/Ezd9WcdeQK

— Pete Price (@PeteCityPrice) January 3, 2021