Libero: in Serie A si vince con i terzini che segnano (e il Napoli non ne ha)

Hernandez, Hakimi, Cuadrado, i due dell’Atalanta ma anche Spinazzola: ormai il gioco d’attacco vola sulle fasce. Che a Napoli sono un vecchio tormentone

A Napoli i “terzini” un vecchio tormentone: con Di Lorenzo e il ticket Mario Rui-Hysaj non è proprio uno dei migliori reparti della Serie A. Dove invece si vince sempre di più facendo gioco sulle fasce. Le altre “grandi” hanno dei veri attaccanti, in quel ruolo. Il gioco passa sempre più da loro.

Un fenomeno tattico di cui parla Libero, stamattina.

“I talenti capaci di dribbling per creare superiorità numerica sono sempre più merce rara. I terzini di oggi spaccano le partite, determinandole anche in zona gol. I più devastanti e spettacolari sono, senza dubbio, Theo Hernandez del Milan e Achraf Hakimi dell’Inter. Tanto forti, e decisivi (4 gol e 5 assist in stagione per Hernandez, 6 reti e 5 assist per Hakimi), anche se in modo diverso ma allo stesso difficilmente contenibili”.

Ma non solo. I nomi sono facili da individuare.

“Un altro interprete di lusso del ruolo è Juan Cuadrado (10 assist in stagione). Ne sa qualcosa Rino Gattuso, che ha visto il suo Napoli sconfitto (2-0) in Supercoppa dalla Juve, grazie ad una grande prestazione del terzino destro bianconero. Ed un suo compagno di squadra altrettanto importante per la Vecchia Signora è il brasiliano Danilo. Esterno basso, abile sia a destra che a sinistra (e anche al centro, all’occorrenza), ottimo nella fase difensiva, oltre che in regia, e molto attivo in zona gol, con una rete e tre assist in campionato. Ancora meglio di Danilo, come rendimento, il milanista Davide Calabria (2 gol ed un assist), il più grande tuttofare della squadra di Pioli”.

Ma forse l’esempio principale, nel contesto, è l’Atalanta:

“Robin Gosens e Hans Hateboer, autori rispettivamente di 6 gol e 5 assist e di due reti e due assistenze stagionali. E, come loro, a trarre vantaggio dalla difesa a tre – che rende il terzino più libero in fase difensiva (perché coperto da tre centrali) – per punire gli avversari ci sono Leonardo Spinazzola della Roma (un gol e 4 assist) e Cristiano Biraghi della Fiorentina (un gol e 5 assist), ma anche Gaetano Letizia (3 gol e un assist) della rivelazione Benevento”.