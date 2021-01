Libero: Ibra a Sanremo guadagnerà 50mila euro a serata

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso a Sanremo per tutte e cinque le serate del festival della canzone italiana. Libero scrive quanto sarà pagato lo svedese: quanto Fiorello, ovvero 250mila euro.

“Entrambi – secondo insistenti indiscrezioni – riceveranno lo stesso compenso: 50 mila euro a serata. Fanno, in totale, 250 mila euro a testa (non si sa se col coinvolgimento o meno di sponsor), o forse solo 200 visto che Ibra dovrebbe saltare una serata per onorare i suoi impegni nel campionato di calcio”.