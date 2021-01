L’Australian Open inventa il tennis da camera: 73 chiusi in hotel, si allenano coi muri

I charter dell’Australian Open continuano a sbarcare carichi di tennisti da chiudere in quarantena. Dopo i 47 già barricati in hotel, un altro gruppo in arrivo dovrà scontare il lockdown forza di due settimane a Melbourne, a causa di un positivo in tra di loro. Il Telegraph porta il conto: ora sono 72, i tennisti che per due settimane potranno allenarsi unicamente in camera, giocando contro le pareti delle loro suite.

Il tennis da camera è ormai un filone unico sui social: i video di Tomic e compagni chiusi dentro che palleggiano contro la porta del bagno sono un successone. La prima è stata Yulia Putintseva, mentre Belinda Bencic palleggia contro finestra e Ons Jabeur spara palline nei cuscini. Le clip più creative sono state pubblicate dall’uruguaiano Pablo Cuevas, che ha indossato il costume da bagno e ha simulato il surf col letto.

Grand slam preparation 😅 pic.twitter.com/ALvc4EugN6 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 17, 2021

L’ultimo volo è arrivato da Doha, sede del torneo di qualificazione maschile. C’erano 25 giocatori a bordo, tra cui la maggior parte dei 16 qualificati, In precedenza, altri 47 giocatori. Ad oggi, 17 voli charter hanno trasportato circa 370 giocatori a Melbourne e Adelaide, con tre positivi. I giocatori a bordo, si aspettavano di trascorrere le prossime due settimane ad allenarsi sui campi di Melbourne Park e in palestra.

Per aumentare il senso di frustrazione e ingiustizia nei giocatori “minori”, le superstar invece hanno avuto le loro solite corsie da privilegiati, ad Adelaide, dove sono stati filmati mentre viaggiavano in bus navetta senza mascherine. Hanno portato entourage più grandi: alcuni avversari affermano che Novak Djokovic, Rafael Nadal e Dominic Thiem hanno 10 membri tra staff di supporto e familiari ciascuno, mentre a quelli di Melbourne è stato permesso di portare un massimo di altri due persone con loro.