L’attore che faceva Giosué in “La vita è bella” oggi traccia i contatti dei positivi al Covid

Il Messaggero racconta la storia di Giorgio Cantarini, che in attesa che passi la crisi del settore artistico, lavora in un centro per il contact tracing nel viterbese

Giorgio Cantarini aveva soltanto 5 anni nel 1997 quando interpretò Giosué, il figlio di Roberto Benigni nel film premio Oscar “La vita è bella”. Il Messaggero ha raccontato cosa fa oggi, che ha 28 anni: lavora in un Covid center del viterbese, ma come impiego temporaneo, in attesa che i tempi per gli artisti migliorino.

Per gli artisti è un momento difficile, bisogna arrangiarsi. E se ci si riesce dando anche una mano nella battaglia contro il Covid-19, è ancora meglio. Una parte della mia famiglia è già impegnata nella sanità […] È un lavoro soltanto momentaneo. Ma in questo periodo tutti dobbiamo rimboccarci le maniche, ne sono contento.