L’Atalanta batte il Benevento 4-1 e supera Juve, Sassuolo e Napoli

La squadra di Gasperini si porta momentaneamente al quarto posto in classifica. Ilicic è tornato in grande forma

L’Atalanta vince ancora, per la terza volta di seguito. La squadra di Gasperini ha battuto il Benevento per 4-1 al Vigorito salendo, temporaneamente, al quarto posto in classifica, davanti a Juventus, Sassuolo e Napoli.

Il Benevento doveva fare i conti con le numerose assenze, ma l’Atalanta ha dominato dal primo minuto la squadra di Inzaghi, grazie anche ad un Ilicic in piena forma: è da lui che sono nate la maggior parte delle azioni pericolose.

Al 30′ è proprio lo sloveno a sbloccare il risultato. Il Benevento pareggia al 50′ con Marco Sau. Ma non serve a nulla. Arrivano a ripetizione gli altri tre gol dei bergamaschi. A firmarli sono Toloi al 69′, Zapata appena due minuti dopo e Muriel all’86’.